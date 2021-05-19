19 мая 2021, 9:15

Kingston представляет KC1000 NVMe PCIe SSD – SSD для самых требовательных

Компания Kingston представляет твердотельные накопители KC1000 с поддержкой PCIe и протокола NVMe, которые появятся в продаже уже в середине июня этого года.

Новинка выполнена в форм-факторе M.2 и её производительность в два раза выше скоростей SSD с интерфейсом SATA или в сорок раз выше, чем у стандартного жёсткого диска со скоростью вращения 7200 об/мин. KC1000 предназначен для продвинутых пользователей и способен обеспечить просто невероятный прирост скорости чтения/записи с минимальной задержкой, что особенно важно для ресурсоёмких приложений – обработки видео в высоком разрешении, визуализации данных, требовательных игр и любой другой среды, в которой производительности традиционных устройств хранения данных оказывается недостаточно.

Количество операций ввода-вывода в секунду (IOPS) KC1000 достигает 290 000, а ёмкость составляет 240, 480 или 960 ГБ. В продаже устройства появятся уже в середине июня этого года. Они обладают высокой производительностью благодаря поддержке интерфейса PCIe Gen3 x4 и современного протокола NVMe. KC1000 долговечен и энергоэффективен, обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также улучшенную производительность при чтении/записи данных. Накопитель идеально подходит пользователям, которые хотят резко повысить скорость работы системы в следующих сферах:

    Обработка видео высокого разрешения
    Применение в виртуальной и дополненной реальности
    Работа с ПО для САПР
    Потоковая передача мультимедиа
    Требовательные видеоигры с современной графикой
    Визуализация данных
    Аналитика в реальном времени

Все накопители KC1000 защищены легендарным качеством Kingston и 5-летней ограниченной гарантией.

Технические характеристики накопителей Kingston KC1000 NVMe PCIe SSD:

    Форм-фактор: M.2 2280
    Интерфейс: NVMe PCIe Gen 3.0 x4
    Ёмкость1: 240, 480, 960 ГБ
    Контроллер: Phison PS5007-E7
    Память NAND: MLC
    Скорость последовательного чтения/записи2:
    240 ГБ: до 2700/900 МБ/с
    480, 960 ГБ: до 2700/1600 МБ/с
    Максимальная скорость чтения/записи случайных блоков 4 КБ2:
    240 ГБ: до 225 000/190 000 IOPS
    480, 960 ГБ: до 290 000/190 000 IOPS
    Скорость чтения/записи случайных блоков размером 4 КБ:
    240, 480 ГБ: до 190 000/160 000 IOPS
    960 ГБ: до 190 000/165 000 IOPS
    Оценка в PCMARK® Vantage HDD Suite: 150 000
    Суммарное число записываемых байтов (TBW)3:
    240 ГБ: 300 ТБ и 0,70 DWPD4
    480 ГБ: 550 ТБ и 0,64 DWPD4
    960 ГБ: 1 ПБ и 0,58 DWPD4
    Энергопотребление: 0,11 Вт (простой) / 0,99 Вт (среднее) / 4,95 Вт (максимальное при чтении) / 7,40 Вт (максимальное при записи)
    Температура хранения: от -40°C до 85°C
    Рабочая температура: от 0°C до 70°C
    Размеры:
    80 x 22 x 3,5 мм (M.2)
    180,98 x 120,96 x 21,59 мм (с переходником HHHL – стандартное крепление)
    181,29 x 80,14 x 23,40 мм (с переходником HHHL – низкопрофильное крепление)
    Вес:
    10 г (M.2)
    76 г (с переходником HHHL – стандартное крепление)
    69 г (с переходником HHHL – низкопрофильное крепление)
    Вибрация при работе: 2,17 G макс. (7-800 Гц)
    Вибрация в нерабочем состоянии: 20 G макс (20-1000 Гц)
    Средняя наработка на отказ (MTBF): 2 000 000 часов
Оцените новость:
  • 0 оценок