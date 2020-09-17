Kingston представляет KC1000 NVMe PCIe SSD

17 сентября 2020, 16:15

Kingston представляет твердотельные накопители KC1000 с поддержкой PCIe и протокола NVMe, которые появятся в продаже уже в середине июня этого года.

Новинка выполнена в форм-факторе M.2 и её производительность в два раза выше скоростей SSD с интерфейсом SATA или в сорок раз выше, чем у стандартного жёсткого диска со скоростью вращения 7200 об/мин. KC1000 предназначен для продвинутых пользователей и способен обеспечить просто невероятный прирост скорости чтения/записи с минимальной задержкой, что особенно важно для ресурсоёмких приложений – обработки видео в высоком разрешении, визуализации данных, требовательных игр и любой другой среды, в которой производительности традиционных устройств хранения данных оказывается недостаточно.«Новые профессиональные приложения и игры требуют всё больше ресурсов, в частности, памяти, и справляться с ними всё сложнее даже современным игровым системам и рабочим станциям. Поэтому требования продвинутых пользователей к оборудованию также постоянно растут, – отмечает Ариэль Перез (Ariel Perez), руководитель подразделения по производству SSD компании Kingston. – KC1000 идеально подходит профессионалам в области дизайна или работы с мультимедиа, геймерам, и всем тем, кто работает с большими объёмами данных и нуждается в накопителе с максимальной скоростью их передачи. Благодаря поддержке протокола NVMe устройство является одним из самых производительных в отрасли решений для приложений виртуальной реальности, требовательных игр и обработки контента в высоком разрешении. Также его скорость окажется полезной представителям творческих профессий, которые часто работают в условиях максимально сжатых сроков».Количество операций ввода-вывода в секунду (IOPS) KC1000 достигает 290 000, а ёмкость составляет 240, 480 или 960 ГБ. В продаже устройства появятся уже в середине июня этого года. Они обладают высокой производительностью благодаря поддержке интерфейса PCIe Gen3 x4 и современного протокола NVMe. KC1000 долговечен и энергоэффективен, обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также улучшенную производительность при чтении/записи данных.