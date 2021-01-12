Kingston выпустит SSD со скоростью передачи данных до 7000 Мбайт/с

12 января 2021, 12:45

Компания Kingston Digital в рамках выставки CES 2021 раскрыла планы по выпуску новейших твердотельных накопителей (SSD).



Готовятся устройства для потребительского сегмента и центров обработки данных. В частности, Kingston анонсирует свои первые изделия NVMe с интерфейсом PCIe 4.0, а также внешние накопители с интерфейсом USB 3.2.