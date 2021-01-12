Kingston выпустит SSD со скоростью передачи данных до 7000 Мбайт/с

Компания Kingston Digital в рамках выставки CES 2021 раскрыла планы по выпуску новейших твердотельных накопителей (SSD).
Готовятся устройства для потребительского сегмента и центров обработки данных. В частности, Kingston анонсирует свои первые изделия NVMe с интерфейсом PCIe 4.0, а также внешние накопители с интерфейсом USB 3.2.
Грядёт выпуск устройств Ghost Tree: это высокопроизводительные твердотельные накопители формата М.2 с интерфейсом PCIe 4.0 х4, рассчитанные прежде всего на создателей контента и требовательных пользователей. Скорость передачи данных составит до 7000 Мбайт/с. Покупатели смогут выбирать между модификациями вместимостью от 1 до 4 Тбайт.
В семейство NV Series войдут новые изделия NVMe с интерфейсом PCIe 3.0 х4, способные хранить до 2 Тбайт данных.
Готовятся внешние накопители XS2000, наделённые интерфейсом USB 3.2 2x2 на базе разъёма USB Type-C. Такие устройства смогут передавать данные со скоростью до 2000 Мбайт/с, а их вместимость составит от 500 Гбайт до 2 Тбайт.
Операторам центров обработки данных будут предложены решения DC1500M. Эти изделия U.2 NVMe спроектированы с прицелом на высокие нагрузки.
(C) 3dnews