Kingston Digital представила новые SSD для ЦОДов

17 апреля 2019, 12:45

Компания Kingston Digital представила новые SSD для це нтров обработки данных, оптимизированные для чтения и смешанных нагрузок.

Особенности новых моделей:

высокая устоявшаяся скорость обмена и стабильно низкая латентность, которые обеспечивают предсказуемую работу;

гибкие настройки резервного объема (Over-Provisioning);

надежность индустриального уровня и расширенная защита данных;

шифрование AES-256 бит.

Накопители линейки DC500R предназначены для нагрузок с интенсивным чтением, таких как загрузка, веб-серверы, инфраструктура виртуальных рабочих столов, операционные базы данных и аналитика в реальном времени. Провайдеры облачных сервисов и архитекторы программно-определяемых систем хранения данных могут подстраивать устоявшуюся скорость обмена и латентность изменением размера резервной области так, чтобы обеспечить QoS, необходимое для их нагрузок. При ресурсе, достаточном для ежесуточной перезаписи половины объема накопителя на протяжении всего срока гарантии, DC500R позволяет IT-администраторам обеспечить максимальный эффект от инвестиций в систему хранения данных, используя накопители с высокой производительностью, ресурсом и надежностью.

Время старта продаж: средина апреля 2019 года. Официальный дистрибьютор продукции Kingston - компания АСБИС-Украина.

Ориентировочные цены новинок:

SEDC500R/480G 480GB SSDNow DC500R 2.5" SSD - 4 300 грн.;

SEDC500R/960G 960GB SSDNow DC500R 2.5" SSD – 8 300 грн.;

SEDC500R/1920G 1920GB SSDNow DC500R 2.5" SSD – 15 500 грн.;

SEDC500R/3840G 3840GB SSDNow DC500R 2.5" SSD – 28 400 грн.



