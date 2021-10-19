Kingston Digital представляет DataTraveler Max накопитель с USB 3.2 Gen 2

19 октября 2021, 10:45

Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти корпорации Kingston Technology объявляет о старте поставок Kingston DataTraveler Max (DT Max) — скоростного USB-накопителя с интерфейсом Type-C и поддержкой новейшего стандарта USB 3.2 Gen 2. Устройство отличается рекордно высокой скоростью чтения и записи — до 1000 и 900 МБ/с соответственно — для своего класса устройств, присутствующих на рынке.



Удобный ребристый корпус со сдвижным механизмом позволяет полностью скрыть USB-разъём, когда накопитель не используется, что очень удобно, особенно в дороге. Среди других преимуществ DT Max высокая ёмкость — до 1 ТБ, так что пользователь сможет максимально быстро передавать и хранить большие объёмы данных, включая фотографии в высоком разрешении, видео в 4K/8K, музыку и многое другое. Дополнительными преимуществами являются также наличие светодиодного индикатора состояния и возможности крепления накопителя к кольцу для ключей.

«DT Max даёт пользователям высочайшую на рынке скорость передачи данных и огромную ёмкость, чтобы у них не возникало никаких затруднений при работе с контентом любого рода и в любой ситуации. А меньшего они от нас и не ожидают, — говорит Карисса Блеген (Carissa Blegen), менеджер направления флеш-продуктов в Kingston. — Возможности этого устройства не имеют аналогов, и мы рады, что нам удалось создать новый ориентир для производителей флеш-накопителей с интерфейсом USB-C».DataTraveler Max доступен в версиях ёмкостью от 256 ГБ до 1 ТБ и защищён 5-летней гарантией с бесплатной технической поддержкой. Узнать подробности можно на сайте kingston.com.Характеристики и особенности флеш-накопителя DataTraveler Max с поддержкой USB 3.2 Gen 2:Поддержка новейшего стандарта USB 3.2 Gen 2: копируйте и перемещайте файлы с невероятной скоростью до 1000 МБ/с при чтении и 900 МБ/с при записиВысокая ёмкость — доступный с ёмкостью от 256 ГБ до 1 ТБ, накопитель способен без проблем вместить всю вашу цифровую библиотеку.Интерфейс Type-C: используйте накопитель с современными ноутбуками и ПК, чтобы передавать файлы без переходников.Уникальная конструкция: накопитель легко открывать одной рукой за счёт удобного сдвижного колпачка и можно носить на кольце для ключей, а ещё он имеет светодиодный индикатор состояния.Ёмкость: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ.Скорость: до 1000 МБ/с при чтении и 900 МБ/с при записи (USB 3.2 Gen 2).Габариты: 82,17 × 22,00 × 9,02 мм.Вес: 12 г.Рабочая температура: от 0 до 60 °C.Температура хранения: от −20 до 85 °C.Гарантия/поддержка: 5-летняя гарантия с бесплатной технической поддержкой.Совместим с ОС Windows 10, 8.1, Mac OS (v. 10.14.x и выше), Linux (v. 2.6.x и выше), Chrome OS.