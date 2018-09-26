Kingston анонсировала новые SSD с подсветкой - HyperX Fury RGB SSD

26 сентября 2018, 10:15

Kingston Technology «отметилась» анонсом HyperX Fury RGB SSD – нового твердотельного накопителя, ориентированного на установку в игровые настольные ПК.



Ключевая особенность новинки – многоцветная подсветка.

Согласно официальным данным, HyperX Fury RGB SSD совместим с такими системами как ASUS AURA Sync, GIGABYTE RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync.



Новинка выполнена в форм-факторе 2,5 дюйма, подключение выполняется по стандартному интерфейсу Serial ATA 3.0 с пропускной способность до 6 Гбит/с.

Отдельно отмечено применение микрочипов 3D TLC NAND и контроллеров Marvell 88SS1074.



Скорость чтения у этого SSD – до 550 Мбайт/c, а записи – 480 Мбайт/c.



Новинка доступна в версии с объемом встроенной памяти 240 ГБ, 480ГБ и ТОПовая – 960ГБ. Средняя заявленная наработка на отказ – 1 млн. часов.



Габариты HyperX Fury RGB SSD - 100,14х69,85х9,5 мм.

Точная дата релиза пока не называется. Ориентировочная стоимость также не известна.