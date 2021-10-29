Kingston представила модули памяти FURY Beast DDR5 с частотой до 5200 МГц

29 октября 2021, 11:15

Компания Kingston Technology представила модули оперативной памяти DDR5 серии FURY Beast. Новинки доступны как в виде отдельных модулей памяти объёмом 16 Гбайт, так и в виде комплектов из двух планок общим объёмом 32 Гбайт.

Представленные модули стандарта DDR5-4800 обладают заявленными таймингами CL38-38-38 и работают с напряжением 1,10 В. Для модулей серии FURY Beast стандарта DDR5-5200 компания заявляет тайминги CL40-40-40 и рабочее напряжение в 1,25 В. Компания указывает, что модули памяти поддерживают профили разгона Intel XMP 3.0.



Новинки оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами. Размеры модулей памяти Kingston FURY Beast DDR5 составляют 133,35 × 34,9 × 6,62 мм.

О ценах и доступности модулей памяти FURY Beast DDR5 пока ничего неизвестно. Весьма вероятно, что в продаже новинки появятся с 4 ноября, вместе с релизом новых процессоров Intel Core 12-го поколения.

(С) 3dnews.