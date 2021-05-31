XPG выпустит модули памяти DDR5 в следующем квартале

31 мая 2021, 14:15

Бренд XPG, принадлежащий компании ADATA, сообщил о готовящемся анонсе модулей оперативной памяти стандарта DDR5, предназначенных для использования в настольных компьютерах игрового класса и высокопроизводительных станциях для киберспорта.

Новые изделия войдут в семейство Caster. Их официальная презентация состоится в следующем квартале.



В серию войдут решения с рабочей частотой от 6000 до 7400 МГц. При этом покупателям будут предлагаться модули в трёх вариантах ёмкости — 8, 16 и 32 Гбайт. Напряжение питания — 1,1 В.



Отмечается, что специалисты XPG тесно взаимодействовали с Gigabyte, MSI, ASUS и ASRock с целью обеспечения максимальной совместимости с материнскими платами и поддержки возможностей разгона.



Оригинальный геометрический дизайн предусматривает наличие секций с глянцевой и матовой поверхностями. Будут предлагаться варианты Caster с многоцветной подсветкой RGB и без.

Информации об ориентировочной цене новых модулей памяти DDR5 пока, к сожалению, нет.

(C) 3dnews