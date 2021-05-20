GeIL выпустит в этом году модули оперативной памяти DDR5 с частотой до 7200 МГц

20 мая 2021, 13:15

Тайваньская компания GeIL анонсировала новую серию оперативной памяти Polaris RGB стандарта DDR5 с существенным заводским разгоном.

Новинки будут представлены в продаже как поштучно, в виде одного модуля объёмом от 16 Гбайт, так и в составе комплектов до четырёх модулей общим объёмом до 128 Гбайт.

В компании отмечают, что серия ОЗУ GeIL Polaris RGB разработана совместно с производителями материнских плат, что гарантирует их совместимость с новейшими материнскими платами, которые будут предназначаться для процессоров Intel и AMD следующего поколения. Новая память включает в себя новейшую архитектуру DDR5 PMIC для интеллектуального управления питанием, позволяющую использовать широкий диапазон рабочих напряжений.



Ассортимент оперативной памяти GeIL Polaris RGB DDR5 будет включать модули с частотой работы 4800, 6000, 6400, 6800 и 7200 МГц. Память стандарта DDR5-4800 предложит тайминги CL40-40-40 при напряжении 1,1 В. Для модулей DDR5 с частотой 6000 и 6400 МГц производитель заявил тайминги CL32-36-36. Задержки у самых высокочастотных модулей — DDR5-6800 и DDR5-7200— составят CL36-44-44.

Производитель также собирается выпустить модули памяти, не оснащённые RGB-подсветкой. В продаже представленные новинки появятся в четвёртом квартале 2021 года.

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