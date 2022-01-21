Sapphire представила Radeon RX 6500 XT Pulse с минимальным заводским разгоном

21 января 2022, 10:15

Компания Sapphire представила свою версию графического ускорителя Radeon RX 6500 XT — модель Radeon RX 6500 XT Pulse.

Новинка оснащена компактной двухслотовой и двухвентиляторной системой охлаждения, и предлагает минимальный заводской разгон.

В основе Sapphire Radeon RX 6500 XT Pulse используется 6-нм графический чип Navi 24 с 16 вычислительными блоками, на которые приходится 1024 потоковых процессоров и 16 блоков ускорения трассировки лучей. Базовая частота процессора составляет 2310 МГц, максимальная — 2825 МГц, что на 0,4 % выше эталонного значения, которое составляет 2815 МГц. Карта получила 4 Гбайт памяти GDDR6 с эффективной частотой 18 ГГц, 64-битным интерфейсом и пропускной способностью до 144 Гбайт/с.

Следует также напомнить, что Radeon RX 6500 XT поддерживает лишь четыре линии PCIe 4.0, поэтому при установке карты в разъём PCIe 3.0 на материнской плате производительность ускорителя несколько снижается, что доказывают игровые тесты.

Для получения питания карта использует один дополнительный 6-контактный разъём. Внешние интерфейсы ускорителя представлены разъёмами HDMI и DisplayPort. Размеры видеокарты составляют 194 × 107 ×40 мм.

О цене на Radeon RX 6500 XT Pulse производитель не сообщил.

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