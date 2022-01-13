PowerColor представила видеокарту Radeon RX 6500XT для компактных ПК

13 января 2022, 10:45

Компания PowerColor анонсировала графический ускоритель Radeon RX 6500 XT ITX 4GB GDDR6, предназначенный для применения в компьютерах небольшого форм-фактора и домашних медиацентрах.

Новинка (модель AXRX 6500 XT 4GBD6-DH) имеет длину всего 165 мм, благодаря чему отлично подходит для систем на основе материнских плат типоразмера Mini-ITX (170 × 170 мм).



Кулер содержит вентилятор диаметром 90 мм на двойном шарикоподшипнике. Благодаря технологии Mute Fan крыльчатка полностью останавливается при температуре графического чипа ниже 60 градусов Цельсия, благодаря чему уровень шума от видеокарты сокращается до ноля.



Графический ускоритель выполнен на чипе Navi 24. Он оперирует 1024 потоковыми процессорами, а объём памяти GDDR6 с 64-битной шиной составляет 4 Гбайт. Задействован интерфейс PCIe 4.0.





Общие габариты видеокарты составляют 165 × 125 × 40 мм: в компьютерном корпусе она займёт два слота расширения. Для подключения мониторов есть по одному разъёму HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Для работы с картой рекомендовано применение блока питания мощностью не менее 400 Вт. Цена не уточняется.

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