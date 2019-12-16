Видеокарты ASUS Radeon RX 5500 XT – скоро в Украине

16 декабря 2019, 10:45

Компания ASUS объявляет о выходе видеокарт на базе новых графических процессоров AMD Radeon RX 5500 XT, которые пополнят популярные серии Republic of Gamers (ROG) и ASUS Dual.

В этих видеокартах используются печатные платы с собственными схемотехническими решениями ASUS. Кроме того, они обладают мощной подсистемой питания и эффективной системой охлаждения, которые позволяют полностью раскрыть потенциал нового графического процессора AMD. Новые видеокарты ASUS Radeon RX 5500 XT позволяют геймерам получить высокие значения частоты кадров в современных играх при разрешении 1080p.ROG Strix Radeon RX 5500 XT создана для победы в любой игре. Высокое качество видеокарты гарантирует полностью автоматизированный производственный процесс (технология Auto-Extreme), а для эффективного охлаждения она оснащена двумя мощными вентиляторами Axial-tech, разработанными специально для флагманских устройств. Помимо этого, в видеокарте реализовано множество других технических решений, в частности поддержка пассивного режима работы, сертифицированная по стандарту IP5X пыленепроницаемая конструкция и усилительная пластина.Обладающая строгим дизайном видеокарта ASUS Dual Radeon RX 5500 XT EVO обеспечивает максимальную производительность игровой графики. За охлаждение видеокарты отвечают вентиляторы Axial-tech с пыленепроницаемой конструкцией (IP5X), а за общее качество – автоматизированная технология изготовления Auto-Extreme и усилительная пластина.Видеокарты ROG Strix Radeon RX 5500 XT и ASUS Dual Radeon RX 5500 XT будут доступны в Украине уже середине декабря. Ориентировочная розничная цена модели DUAL-RX5500XT-O8G-EVO составит 6800 грн.