Gigabyte представила нереференсную Radeon RX 6900 XT Gaming OC

29 декабря 2020, 11:15

Компания Gigabyte официально представила флагманский графический ускоритель Radeon RX 6900 XT Gaming OC 16G, изображения которого мы видели ещё в начале текущего месяца.

Видеокарта имеет трёхслотовый дизайн, массивную систему охлаждения с тремя вентиляторами, а также получила нестандартный набор видеовыходов из двух DisplayPort 1.4a и двух HDMI 2.1.



Размеры Radeon RX 6900 XT Gaming OC 16G составляют 286 × 118 мм. Компания не поделилась деталями об особенностях печатной платы новинки, а также более подробной информацией о её системе охлаждения. Но, судя по изображениям, последняя состоит из двух блоков алюминиевых радиаторов, как минимум шести теплопроводных трубок, а также медного основания для контакта с графическим процессором AMD Navi 21 XTX.



Для получения дополнительного питания карта оснащена тремя 8-контактными разъёмами, что отличает её от таких моделей, как Sapphire Radeon RX 6900 XT NITRO+ и ASUS ROG STRIX. В последних используется комбинация из двух разъёмов дополнительного питания, как у эталонной версии Radeon RX 6900 XT.



В числе прочего у Radeon RX 6900 XT Gaming OC 16G следует выделить наличие двойной системы BIOS. Однако производитель, к сожалению, не уточнил особенностей использующихся профилей. В то же время Gigabyte отметила, что максимальная частота GPU в режиме Boost может достигать значения 2285 МГц, а в игровом режиме — 2050 МГц, что в обоих случаях на 35 МГц выше эталонных значений.

Рекомендуемая стоимость референсной версии Radeon RX 6900 XT составляет $999. Весьма вероятно, что цена варианта компании Gigabyte будет выше, однако производитель об этом пока ничего не говорил, как впрочем и о сроках начала продаж.



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