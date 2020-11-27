GIGABYTE представляет графические платы Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800

27 ноября 2020, 11:15

GIGABYTE анонсирует новые ускорители трехмерной графики AMD Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 на базе игровой архитектуры AMD RDNA 2.

В день анонса GIGABYTE представила сразу пять моделей – платы AORUS Radeon RX 6800 XT MASTER TYPE C 16G, AORUS Radeon RX 6800 XT MASTER 16G, Radeon RX 6800 XT GAMING OC 16G, AORUS Radeon RX 6800 MASTER 16G и Radeon RX 6800 GAMING OC 16G, ориентированные на различные сегменты рынка. Продукты серии AORUS MASTER оснащены прогрессивной системой охлаждения MAX-Covered, ЖК-индикатором и фирменной подсветкой RGB Fusion 2.0. Платы адресованы энтузиастам, которым необходима максимальная производительность, визуальное отображение информации о текущих параметрах и развитый функционал RGB-подсветки. Изделия серии GAMING OC оснащены системой охлаждения WINDFORCE, фирменной функцией RGB Fusion 2.0, и позиционируются в качестве наилучшего и оптимального решения для профессиональных игроков.

Система охлаждения в исполнении Max-Covered представлена стеком из 3 вентиляторов с уникальным профилем лопастей крыльчатки и альтернативным направлением вращения, сформированный воздушный поток полностью накрывает всю поверхность радиатора. По сравнению конструктивом системы охлаждения плат AORUS предыдущего поколения, полезная площадь радиатора Max-Covered существенно увеличена. Основной блок в составе медного радиатора и 7 композитных тепловых трубок обеспечивает быстрый отвод тепла от графического процессора и микросхем видеопамяти. Благодаря технологии GIGABYTE Screen Cooling, формируемый вентиляторами направленный воздушный поток охлаждает массив ребер радиатора, таким образом создается комфортный температурный режим для графического процессора, что позволяет видеоподсистеме работать стабильно на протяжении всего срока службы. Размещенный на графической плате оригинальный ЖК-дисплей, позволяет активировать любой из доступных режимов – Энтузиаст, Текстовый, Изображение или GIF-режим. С помощью фирменного программного обеспечения пользователь может отредактировать понравившийся контент и назначить для него режим CHIBI Time, наблюдая с периодичностью в один час за анимацией небольшого робота-сокола – символ бренда AORUS. Функция RGB Fusion 2.0 позволяет не только настраивать свечение и активировать имеющиеся профили непосредственно для графической платы и ЖК-дисплея, но и синхронизировать подсветку с другими устройствами AORUS. В рамках концепции Ultra Durable, компоненты элементной базы для графических плат AORUS проходят жесткий контроль качества, с целью препятствовать негативному воздействию влаги, пыли и коррозии. Покрытие печатной платы идентично покрытию на изделиях, применяющихся в аэрокосмической отрасли. Графические платы AORUS адресованы энтузиастам и наиболее активным представителям игрового сообщества, для которых всегда в приоритете максимальная производительность видеоподсистемы, а также имиджевая составляющая продукта, в частности, возможность организовать эксклюзивную подсветку средствами приложения RGB Fusion 2.0.



Система охлаждения GIGABYTE WINDFORCE 3X в составе оригинального радиатора с композитными медными тепловыми трубками (контактируют непосредственно с кристаллом ГП) и трех вентиляторов с уникальным профилем крыльчатки и альтернативной схемой вращения, а также фирменные функции 3D Active Fan и Screen Cooling, совместно обеспечивают высокоэффективный отвод тепла. Реализованный комплекс мер призван поддерживать комфортный температурный режим для ключевых компонентов графической платы при любой нагрузке и повышенную производительность на фоне стабильной работы видеоподсистемы. Средний вентилятор вращается в противоположном направлении по отношению к двум крайним, таким образом формируется направленный воздушный поток и эффективное охлаждение наиболее критичных зон. Оригинальный конструктив радиатора и защитного экрана позволяют беспрепятственно пропускать воздушные массы, обеспечивая максимально эффективное рассеивание тепла. Кроме того, применяемая во втулках подшипников нано-смазка на основе графена помогает продлить их срок службы в 2,1 раза. Таким образом, жизненный цикл изделий практически идентичен сроку службы вентиляторов с двурядными подшипниками качения, при этом уровень шума вентиляторов в составе WINDFORCE 3X значительно ниже. Фирменная технология RGB Fusion 2.0 позволяет выбирать и настраивать цветовую гамму свечения, активировать различные световые спецэффекты, а также синхронизировать средствами фирменного приложения AORUS Engine подсветку графической платы с другими устройствами AORUS. Благодаря надежным Ultra Durable-компонентам, хорошо продуманной схеме охлаждения и оригинальной RGB-подсветке, графические платы GAMING OC можно с полным основанием считать идеальным выбором для игроков, предпочитающих бескомпромиссную производительность и максимальное качество изображения в современных ресурсоемких видеоиграх.

Стабильную работу графических плат производства компании GIGABYTE обеспечивают многофазные модули питания ключевых компонентов, а также высоконадежные дроссели и конденсаторы, сертифицированные в рамках программы Ultra Durable. Реализованная схема позволяет, в частности, понизить диапазон рабочих температур для силовых МОП-транзисторов и надежно защитить их от перегрева. Кроме того, балансировка нагрузки на каждый транзистор позволяет изделиям AORUS/GIGABYTE демонстрировать великолепную производительность на фоне продолжительного срока службы.

Металлическая пластина на тыльной стороне печатной платы выполняет не только защитную функцию, исключая возможность попадания сторонних предметов на токопроводящие элементы, но и минимизирует негативный эффект внешнего воздействия на изгиб и кручение. Модель AORUS Radeon™ RX 6800 XT MASTER TYPE C 16G оснащена одним разъемом USB Type-C, а также портами для вывода видеосигнала – два разъема DisplayPort и один разъем HDMI. Остальные модели, из числа анонсированных, оснащены двумя видеовыходами DisplayPort и двумя – HDMI. Ответственный подход к качеству продукции позволяет предоставить нашим клиентам расширенную 4-летнюю гарантию на графические платы семейства AORUS (необходимо зарегистрировать продукт в течение 30 дней с момента приобретения). Таким образом, владельцы плат AORUS могут беспрепятственно эксплуатировать изделия в течение длительного времени. Характеристики буду соответствовать заявленным в спецификации, подтверждая сложившееся мнение о продуктах AORUS/GIGABYTE, как исключительно надежных, и наиболее производительных решениях, ориентированных на рынок компьютерных игр и развлечений на ПК.