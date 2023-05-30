GIGABYTE представляет графическую плату AMD Radeon RX 7600

30 мая 2023, 13:15

GIGABYTE анонсирует графическую плату AMD Radeon RX 7600 на базе микроархитектуры AMD RDNA 3.

Модель GIGABYTE Radeon RX 7600 GAMING OC 8G оснащена фирменной системой охлаждения WINDFORCE, благодаря которой обеспечивается исключительно высокая производительность и отображение максимально реалистичных визуальных эффектов в играх формата 1080p, а также заявленное быстродействие на операциях приема-передачи видеопотоков в реальном времени.

Прогрессивная система охлаждения WINDFORCE разработана и активно применяется в продуктах GIGABYTE, адресованных многочисленной армии поклонников компьютерных игр. Система представлена радиатором и медными композитными тепловыми трубками прямого контакта с ГП, тремя вентиляторами с уникальным профилем лопастей и альтернативной схемой вращения крыльчаток, а также фирменными функциями 3D Active Fan и Screen Cooling, которые все вместе обеспечивают эффективное охлаждение ключевых компонентов графической платы. В рамках реализованной схемы Alternate Spinning центральный вентилятор вращается в направлении противоположном направлению вращения двух краевых, таким образом, обеспечивается удвоение давления воздушного потока на фоне снижения негативного влияния турбулентности. Предложенный конструктив отличает эффективное рассеивание тепла со всей поверхности графической платы, что положительным образом сказывается на КПД системы охлаждения WINDFORCE и производительности видеоподсистемы в целом.



С целью обеспечить надлежащее теплорассеивание, в вентиляторах WINDFORCE применяется нано-графеновая смазка, которая способна продлить срок эксплуатации изделий в 2,1 раза на фоне их бесшумной работы (параметры сопоставимы с характеристиками вентиляторов, оснащенных двумя подшипниками качения). Защитная пластина на тыльной стороне печатной платы призвана обеспечить прочность конструкции и уберечь изделия GIGABYTE от деформации под воздействием момента сил на изгиб и кручение в процессе длительной эксплуатации. Дизайн новинки призван вызывать ассоциации с современными играми, которые усиливает боковая подсветка кожуха системы охлаждения. С помощью фирменного программного обеспечения можно настроить подсветку сообразно предпочтениям пользователя с целью усилить индивидуальность стиля всей сборки.

Подсистема питания GIGABYTE Radeon RX 7600 GAMING OC 8G реализована средствами многофазного модуля, в составе которого задействованы сертифицированные в рамках программы качества GIGABYTE Ultra Durable высоконадежные дроссели с ферритовым сердечником и твердотельные конденсаторы. Предложенная схема позволяет, в частности, надежно защитить их от перегрева силовые МОП-транзисторы с пониженным сопротивлением канала перехода. Кроме того, балансировка нагрузки на каждый транзистор позволяет графическим платам GIGABYTE демонстрировать великолепную производительность и обеспечивает продолжительный срок службы изделий. Таким образом, игроки могут полностью погрузиться в насыщенный событиями игровой мир в формате экранного разрешения 1080p на фоне гарантированно стабильной работоспособности системы.Фирменная технология AMD Radiance Display Engine призвана обеспечить превосходную точность цветопередачи, а функции AMD FidelityFX Super Resolution и Radeon Super Resolution помогут повысить частоту смены кадров в играх, обеспечивая плавность и четкость воспроизведения динамичных сцен в высоком разрешении. Представленный и успешно реализованный в составе графической платы GIGABYTE Radeon RX 7600 GAMING OC 8G программно-аппаратный комплекс с полным основанием позволяет позиционировать новинку в качестве наилучшего выбора для энтузиастов, впервые открывающих для себя увлекательный мир компьютерных игр.