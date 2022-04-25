GIGABYTE анонсирует графические платы AMD Radeon RX 6400 серии

25 апреля 2022, 14:15

GIGABYTE представляет ускорители трехмерной графики GIGABYTE Radeon RX 6400 EAGLE 4G и Radeon RX 6400 D6 Low Profile 4G, которые оснащены высокоэффективной фирменной системой охлаждения, демонстрируют высокую энергоэффективность и превосходную производительность в играх формата 1080p.

Оцените по достоинству многообразие виртуальных миров в современных игровых приложениях, поделитесь с друзьями впечатлениями о потрясающих возможностях мощной графики нового поколения!

Новинки спроектированы на базе высокопроизводительной и энергоэффективной игровой микроархитектуры AMD RDNA 2, в активе представленных моделей технология AMD Infinity Cache, высокая пропускная способность и малые задержки шины памяти, а также скоростное видеоОЗУ GDDR6. Графические платы совместимы с ОС Microsoft Windows 11, на аппаратном уровне поддерживают прикладной API Microsoft DirectX 12 Ultimate, инструментарий и прогрессивную технологию пространственного масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) и AMD Radeon Super Resolution (RSR), технологию AMD Smart Access Memory, а также ряд других специализированных функций, которые обеспечивают потрясающую визуализацию игрового контента на фоне высокой частоты обновления экрана.



Модель GIGABYTE Radeon RX 6400 EAGLE 4G – оптимальный выбор для поклонников современных компьютерных видеоигр, которыми востребован уникальный дизайн продуктов GIGABYTE, высокое быстродействие и продолжительный срок службы изделия, модель GIGABYTE Radeon RX 6400 D6 Low Profile 4G идеальным образом подходит для инсталляции в малогабаритные корпуса и специализированные системы широкого спектра применения.



Графическая плата GIGABYTE Radeon RX 6400 EAGLE 4G оснащена фирменной системой охлаждения WINDFORCE 2X в составе оригинального радиатора с композитными медными тепловыми трубками, медной пластины, контактирующей непосредственно с кристаллом ГП, двух 3D-вентиляторов с уникальным профилем крыльчатки и альтернативной схемой вращения. Предложенный конструктив, а также фирменные функции 3D Active Fan и Screen Cooling, совместно обеспечивают своевременный отвод тепла от ключевых компонентов и высокую производительность в играх. Применяемая во втулках подшипников скольжения нано-смазка на основе графена помогает продлить срок службы вентиляторов в 2,1 раза. Таким образом, жизненный цикл оригинальных вентиляторов GIGABYTE с подшипниками скольжения практически идентичен сроку службы типовых вентиляторов с двурядными подшипниками качения, при этом изделия GIGABYTE демонстрируют практически бесшумную работу в основных режимах. Отдельные элементы дизайна продуктов EAGLE напоминают по стилистике объекты из произведений научной фантастики, обеспечить комфортный температурный режим призвана передовая комплексная технология охлаждения, в составе изделий активно применяются металл и пластик, все ключевые компоненты схемотехники сертифицированы в рамках фирменной концепции Ultra Durable.

Графическая плата GIGABYTE Radeon RX 6400 D6 Low Profile 4G – это модель видеоускорителя половинной высоты с низкопрофильным монтажным кронштейном, изделие легко установить в различные, широко представленные на рынке корпуса, в частности, ультра-компактные. Модель оснащена фирменной системой охлаждения, основная элементная база представлена сертифицированными компонентами GIGABYTE Ultra Durable.Подсистема питания моделей GIGABYTE Radeon RX 6400-серии реализована средствами многофазного модуля, в составе которого задействованы сертифицированные в рамках программы качества GIGABYTE Ultra Durable высоконадежные дроссели и конденсаторы. Предложенная схема позволяет, в частности, понизить диапазон рабочих температур для силовых МОП-транзисторов и надежно защитить их от перегрева. Кроме того, балансировка нагрузки на каждый транзистор позволяет графическим платам GIGABYTE демонстрировать великолепную производительность и обеспечивает продолжительный срок службы изделий.