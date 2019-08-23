GIGABYTE представляет графические платы серии Radeon RX 5700

23 августа 2019, 12:45

GIGABYTE анонсирует ускорители трехмерной графики Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G и Radeon RX 5700 GAMING OC 8G на базе новейших графических процессоров AMD Radeon RX 5700, изготовленных с соблюдением 7-нм проектных норм фотолитографического процесса (кодовое наименование ядра NAVI, аппаратная совместимость с шинным интерфейсом PCI Express 4.0).

Спроектированные на базе новой микроархитектуры RDNA, графические платы Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G и Radeon RX 5700 GAMING OC 8G оперируют 2560 и 2304 потоковыми процессорами, соответственно, оснащены 8 Гбайт скоростной видеопамяти GDDR6, кроме того, им доступны фирменные функции и технологии, которые обеспечивают достоверное отображение визуальной информации и обеспечивают исключительно высокую производительность видеоподсистемы в современных играх категории AAA и популярных киберспортивных дисциплинах. Графические платы семейства Radeon RX 5700 – это первые в индустрии продукты в составе платформы AMD AM4 для настольных ПК, совместимые с шинным интерфейсом нового поколения PCI Express 4.0. Графические платы семейства GAMING OC оснащаются фирменной системой охлаждения WINDFORCE 3x с альтернативной схемой вращения вентиляторов, тыльная сторона печатной платы изделий надежно защищена специальной металлической пластиной, основу элементной базы составляют сертифицированные в рамках программы Ultra Durable надежные и высококачественные компоненты, подсветка различных зон реализована средствами технологии RGB Fusion 2.0. Таким образом, поклонники компьютерных игр получают в свое распоряжение превосходно сбалансированные продукты, которые помогут приобрести неоценимый игровой опыт.



Разрабатывая новые устройства, инженеры GIGABYTE стремятся учитывать запросы конечных пользователей. Графические платы семейства GAMING OC оснащаются фирменной системой охлаждения WINDFORCE 3x в составе радиатора и трех вентиляторов с альтернативной схемой вращения крыльчаток (средний вентилятор вращается в направлении противоположном вращению крайних). Реализованная схема позволяет нагнетать воздушный поток, создавая необходимое давление и одновременно минимизировать эффект турбулентности. Пять композитных тепловых трубок, непосредственно соприкасающихся с графическим процессором, высококачественная элементная база, а также оригинальный конструктив радиатора охлаждения помогают проявить потенциал графического процессора в полном объеме на фоне стабильной работы изделия на протяжении всего срока службы. Графическая плата, оснащенная GIGABYTE WINDFORCE 3x способна успешно выполнять самые ресурсоемкие приложения, при этом система охлаждения эффективно рассеивает тепло и позволяет поддерживать комфортный температурный режим без ущерба для производительности видеоподсистемы.



В качестве базовой схемы для подсистемы питания ключевых компонентов графических плат GIGABYTE Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G и Radeon RX 5700 GAMING OC 8G применяется вариант с раздельными фазами, который позволяет существенно снизать температурную нагрузку на силовые транзисторы. Реализованная схема защиты от перегрева, балансировка нагрузки на каждый полевой транзистор, а также сертифицированные в рамках программы Ultra Durable дроссели и конденсаторы, обеспечивают превосходную производительность изделия и продлевают срок службы системы в целом. Металлическая пластина на тыльной стороне платы – основа прочности конструктива, помогает избежать изгиба печатной платы в процессе инсталляции и эксплуатации изделия в составе ПК, а также защитит графическую плату в случае падения или иного механического воздействия. На ускорителях трехмерной графики серии GAMING OC реализована подсветка логотипа, с помощью фирменной функции RGB Fusion 2.0 владельцы продуктов могут выбрать понравившийся световой эффект и синхронизировать его с другими устройствами AORUS, установленными в систему. Таким образом, пользователи всегда смогут подобрать оптимальный вариант визуального оформления ПК, руководствуясь конкретными соображениями и индивидуальными предпочтениями.



Графическим платам семейства GIGABYTE Radeon RX 5700 доступны все новейшие функция AMD – инструментарий для разработчиков с открытым исходным кодом FidelityFX, технологии Radeon Image Sharpening (RIS), Radeon Anti-Lag и FreeSync 2 HDR, которые позволят по достоинству оценить наивысшее качество формируемого изображения и насладиться потрясающей производительностью в играх. Компания GIGABYTE намерена представить в самое ближайшее время сразу несколько графических плат, ориентированных на применение в составе игровых ПК с целью существенно расширить ассортимент видеоускорителей семейства AORUS.