Gigabyte первой назвала цены на неэталонные версии Radeon RX 6800 (XT) — до $899

15 декабря 2020, 10:45

Компания Gigabyte провела сегодня мероприятие, на котором формально представила нереференсные модели видеокарт серии Radeon RX 6800, при этом сообщив их стоимость. Новинки оказались не из дешёвых.

Флагманский вариант Radeon RX 6800 XT Aorus Master производитель оценил в $899, что на $250 выше рекомендованной AMD стоимости эталонного образца. Обычная не XT-версия получила ценник в $719, что на 140 долларов выше заявленной рекомендованной стоимости AMD.



Помимо этого, Gigabyte озвучила цену на модель Radeon RX 6800 XT Gaming OC. Её производитель оценил в $849, что на $200 выше рекомендованной стоимости. По данным компании, поставки данных моделей начнутся в ближайшее время, однако о том, когда они доберутся до магазинов, производитель не уточнил.



На данный момент ни один из производителей официально не озвучивал цены на свои версии графических ускорителей Radeon на базе архитектуры RDNA 2. Как правило за окончательной стоимостью товара стоят розничные магазины, если конечно карты до них добираются. Довольно неожиданно, что рекомендованные цены озвучила сама Gigabyte. С одной стороны, это может означать, что компания постарается приложить усилия для того, чтобы цены на эти новинки в магазинах оставались в рамках заявленных. С другой — возникают вопросы по поводу смысла заявленных рекомендованных цен на графические ускорители самой AMD.