PowerColor выпустит видеокарту Radeon RX 6900 XT Liquid Devil

23 февраля 2021, 12:15

В распоряжении ресурса VideoCardz оказались изображения готовящейся к выпуску видеокарты Radeon RX 6900 XT компании PowerColor в исполнении Liquid Devil.

Новинка оснащена водоблоком полного покрытия Quantum Vector производства EK Water Blocks.

В том же исполнении PowerColor собирается выпустить в том числе и модель Radeon RX 6800 XT. Обе карты будут рассчитаны на энтузиастов жидкостных систем охлаждения, желающих построить бесшумную, но в то же время очень производительную игровую систему.



Отмечается, что водоблок Quantum Vector словенской компании EK Water Blocks изначально разрабатывался под референсные варианты графических ускорителей серии Radeon RX 6000. Однако судя по фотографиям, производитель провёл модификацию СЖО для её использования в составе нереференсных вариантов видеокарт, а также добавил в комплект заднюю усиливающую пластину. Как указывает источник, в основе моделей Liquid Devil будет использоваться дизайн печатной платы от видеокарт Red Devil того же производителя.



СЖО состоит из никелированной медной основы, а также прозрачного акрилового корпуса, который получил ARGB-подсветку. Ожидается, что новинка сможет предложить чуть более высокие частоты работы, чем модели Red Devil Limited Edition. В комплект поставки видеокарт также будут входить фирменные красители для охлаждающей жидкости.

Информации о доступности новинки и её стоимости пока нет.

(C) 3dnews