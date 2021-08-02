ASRock выпустит видеокарту Challenger ITX Radeon RX 6600 XT для компактных ПК

2 августа 2021, 10:15

Ресурс VideoCardz сообщает о том, что компания ASRock подготовила к выпуску графический ускоритель Challenger ITX Radeon RX 6600 XT, предназначенный для использования в настольных компьютерах небольшого форм-фактора и домашних мультимедийных центрах.

Использована архитектура RDNA 2. В основу положен чип Navi 23 в конфигурации с 32 вычислительными блоками. Задействованы 2048 потоковых процессоров и 32 блока обработки трассировки лучей в реальном времени. Объём памяти GDDR6 со 128-битной шиной составляет 8 Гбайт.



Новинка подходит для применения в системах на основе материнских плат формата Mini-ITX. Сообщается, что ускоритель функционирует на эталонных частотах: базовое значение равно 1968 МГц, игровая частота — 2359 МГц, турбо-величина — 2589 МГц.



Кулер содержит радиатор, медные тепловые трубки и только один вентилятор. Графический ускоритель имеет нестандартный набор интерфейсов: это два разъёма HDMI 2.1 и два коннектора DisplayPort 1.4.

Видеокарта нацелена на качественный игровой процесс в формате 1080р. Информации об ориентировочной цене на данный момент нет.

(С) 3dnews.