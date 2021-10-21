MSI представляет видеокарту Radeon RX 6600 MECH 2X

21 октября 2021, 11:45

MSI представляет видеокарту MSI Radeon RX 6600 MECH 2X, призванную обеспечить геймерам комфортные условия в популярнейшем разрешении 1080p.

Микроархитектура AMD RDNA, на которой основан чип Radeon RX 6600, сочетает высокую производительность с энергоэффективностью. Инновационный кэш AMD Infinity объемом 32 МБ, до 8 гигабайт видеопамяти GDDR6 и технология интеллектуального доступа к памяти AMD Smart Access Memory – все это гарантирует новый уровень игровой производительности для массового пользователя. Кроме того, видеокарта MSI Radeon RX 6600 MECH 2X поддерживает технологию временного масштабирования изображения AMD FidelityFX Super Resolution2, позволяющую получить дополнительную прибавку к частоте кадров.Как и предыдущие видеокарты серии MECH, модель MSI Radeon RX 6600 MECH 2X ориентирована на скорость, поэтому в ее конструкции нет ничего лишнего. Мощный кулер с эксклюзивными вентиляторами TORX 3.0 обеспечит стабильную работу, а строгий промышленный дизайн гармонично впишется в любую компьютерную сборку.Среди достоинств видеокарты Radeon RX 6600 MECH 2X можно выделить следующие:• Вентиляторы TORX FAN 3.0 - создают усиленное статическое давление, увеличивая эффективность охлаждения.• Технология Zero Frozr - под низкими нагрузками вентиляторы останавливаются, делая видеокарту бесшумной.• Термопрокладки - служат для быстрой передачи тепла от компонентов видеокарты к радиатору.