Sapphire представила внешний графический ускоритель Radeon RX 6600 XT

30 ноября 2021, 9:15

Компания Sapphire Technology анонсировала внешний графический ускоритель GearBox 500 Thunderbolt 3 Pulse RX 6600 XT eGFX, предназначенный для использования прежде всего с ноутбуками и компьютерами небольшого форм-фактора, лишёнными дискретной видеокарты.

В состав устройства изначально включён акселератор Sapphire Pulse Radeon RX 6600 XT на архитектуре AMD RDNA 2. Его возможностей, как утверждается, будет достаточно для профессиональных приложений и качественного игрового процесса в формате 1080р.



Новинка использует для подключения к ПК интерфейс Thunderbolt 3/4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с. Говорится о совместимости с компьютерами под управлением операционных систем macOS и Windows 10/11.

Решение оснащено блоком питания мощностью 500 Вт. Есть сетевой контроллер Gigabit Ethernet, а также два порта USB 3.0 для подсоединения периферии.



Нужно отметить, что интерфейс Thunderbolt служит не только для обмена данными, но и для подачи питания (до 60 Вт). Это позволяет подзаряжать аккумуляторную батарею ноутбука во время работы.

Информации об ориентировочной цене внешнего ускорителя Sapphire GearBox 500 Thunderbolt 3 Pulse RX 6600 XT eGFX на данный момент нет.

(С) 3dnews.