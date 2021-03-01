ASUS выпустит Radeon RX 6700 XT в версиях Dual и TUF Gaming OC

1 марта 2021, 12:15

В распоряжении ресурса VideoCardz оказались изображения двух версий графического ускорителя Radeon RX 6700 XT от компании ASUS в исполнениях Dual и TUF Gaming OC.

По словам источника, производитель готовит три варианта данной видеокарты.

Модель ASUS Radeon RX 6700 XT Dual не имеет заводского разгона и в качестве основы использует референсную печатную плату. В состав системы охлаждения видеокарты входят два вентилятора. Информацию о частотных показателях новинки информатор ресурса не указал, однако сообщил, что карта занимает 2,7 свободных слота расширения и имеет длину 29,7 см. Для получения дополнительного питания она оснащена одним 8-контактным и одним 6-контактным разъёмами, что является стандартом для Radeon RX 6700 XT.



Версия ASUS Radeon RX 6700 XT TUF Gaming OC, весьма вероятно, предложит более высокие значения частоты работы графического процессора относительно модели Dual, а потому оснащена более производительной системой охлаждения с тремя вентиляторами. Длина видеокарты составляет 32,2 см. В корпусе ПК она займёт почти три свободных слота расширения.



Новинка построена на нереференсной плате, которая получила два 8-контактных разъёма для подачи дополнительного питания. Визуально ASUS Radeon RX 6700 XT TUF Gaming OC очень похожа на старшего собрата Radeon RX 6800 XT TUF, однако младший графический ускоритель чуть уже, а его система охлаждения имеет иную раскладку теплопроводных трубок.

Ранее стало известно, что AMD официально представит Radeon RX 6700 XT в рамках специальной презентации, запланированной на 3 марта.

(С) 3dnews.