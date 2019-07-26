Состоялся анонс прогрессивной гарнитуры ASUS TUF Gaming H3

26 июля 2019, 11:15

Тайваньская ASUS объявила об анонсе своей новой игровой гарнитуры - TUF Gaming H3.





В основе TUF Gaming H3 – высококачественные 50-миллиметровые излучатели Essence, которые, как утверждается, способны обеспечить естественный чистый звук с мощными низкими частотами.



Оголовье новинки реализовано из прочной нержавеющей стали, которая обеспечивает высокую надежность посадки во время продолжительных игровых сеансов.



Микрофон гарнитуры обустроен на выносной штанге для комфортного проведения переговоров.



На выбор TUF Gaming H3 доступна в двух цветовых решениях – черном с красными акцентами цвета и черным с синими вставками.



В новинке использован стандартный 3,5-миллиметровый коннектор.

Как скоро устройство появится в продаже, и во сколько обойдется покупателям, пока не сообщается.