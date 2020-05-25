Ноутбук ASUS игровой серии TUF Gaming уже в Фокстрот

25 мая 2020, 14:15

В Украине появились новые модели популярной серии игровых ноутбуков ASUS TUF Gaming – 15-дюймовая TUF Gaming A15 (FA506) и 17-дюймовая TUF Gaming A17 (FA706). Этих новинок ждали геймеры всего мира.



Впрочем, по словам производителя, ноутбуки новой серии отлично подходят не только для игр, но и для широкого круга задач. Работающие на современных мобильных процессорах AMD Ryzen 4000-серии, они обладают ещё и двухканальной памятью DDR4-3200, которая отличается повышенной производительностью и энергоэффективностью. Ее высокая пропускная способность и большой объем (до 32 гигабайт) особенно понадобятся для многозадачного режима, когда пользователь работает сразу в нескольких приложениях одновременно.

Видеокарта NVIDIA модели GeForce RTX 2060 способна выдать высокую частоту кадров в большинстве популярных игр. Для быстрой загрузки программ предназначен твердотельный накопитель объемом до 1 ТБ, подключенный через шину PCIe.

Новейшие процессоры AMD Ryzen 7-4800H и Ryzen 5-4600H идеально созданы для многозадачности, а модель FA506 может оснащаться IPS-дисплеем с высокой частотой обновления (до 144 Гц) с поддержкой технологии Adaptive-Sync. Кроме того, к ноутбуку можно подключить один или два внешних монитора, используя интерфейсы HDMI 2.0b и USB 3.2 Gen 2 Type-C. Последний используется в режиме DisplayPort 1.4 и поддерживает мониторы с технологией G-SYNC.

Интересной особенностью новинок является возможность оснащения их аккумулятором увеличенной емкости – 90 Вт/ч. В сочетании с энергоэффективностью процессора Ryzen это обеспечивает длительное время автономной работы – до 12,3 часов в режиме воспроизведения видео.

Принадлежность к серии TUF – гарантия высокой производительности и надежности. Для стабильной работы и долговечности системы в новинке реализована система охлаждения с двумя мощными вентиляторами и тремя радиаторами с тепловыми трубками. Технология самоочищения препятствует накоплению пыли внутри корпуса. Согласно условиям американского военно-промышленного стандарта MIL-STD-810H, при разработке устройства проверялись в тесте на падение с небольшой высоты, влияние вибрации, работу в условиях экстремально высокой и низкой окружающей температуры и высокой влажности.

Ноутбуки предлагаются в двух вариантах дизайна: сдержанном сером (Fortress Gray) и агрессивно черном с ярко-красными гранями (Bonfire Black). Шестигранная текстура элементов нижней панели помогает ноутбуку прочно стоять на поверхности стола и визуально сочетается с ребрами жесткости, выполненными в виде шестиугольников по всему корпусу. Шлифованный металл рабочей области варианта Fortress Gray не только привлекательно выглядит, но и устойчивый к загрязнениям.

В Фокстрот представлена эксклюзивная модель – ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506IV-AL031T Silver. Цена – 44999 грн.

FA506/FA706 – действительно универсальные устройства, которые готовы обеспечить высокую скорость в широком спектре программ, будь то игры, стриминг или нечто другое.