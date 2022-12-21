Asus TUF Gaming FX517 i7 обладает неожиданно мощными характеристиками

21 декабря 2022, 10:45

Ноутбук Asus TUF Gaming FX517 i7 с процессором Intel Gen 12, дискретной картой RTX 3060 6 ГБ, экраном с частотой 144 Гц предоставит пользователям неожиданные возможности многозадачности.

Покрытый таинственным черным пластиковым корпусом и заметным логотипом TUF на углу, он придает ноутбуку Asus сильный, но не менее модный вид , помогая владельцу выделяться повсюду.

Аsus Тuf Gaming продолжает традиции предыдущего поколения Dash, который отличается удивительной компактностью. Как игровой ноутбук с высокой конфигурацией , машина имеет толщину всего 19,9 мм, весит 2,0 кг, параметры эквивалентны офисным ноутбукам, что позволяет вам легко играть в игры в любое время и в любом месте.

Говоря о серии Asus TUF, мы имеем в виду выдающуюся долговечность. Asus TUF Dash F15 FX517 имеет прочную и долговечную конструкцию и соответствует военному стандарту MIL-STD-810H. Устройство прошло суровые испытания, включая влажность, температуру, падение и вибрацию в различных условиях. Наверняка машина всегда будет сопровождать вас долгое время.

Клавиатура машины имеет ход клавиш глубиной 1,7 мм, чрезвычайно чувствительную технологию chiclet, 4 горячие клавиши WSAD сделаны заметно прозрачными. С этой клавиатурой ваши действия станут более точными и отзывчивыми. Кроме того, тачпад стал на 27 % больше, чем в предыдущем поколении, что упрощает работу при навигации, просмотре страниц, работе...

Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с IPS-панелью, позволяющей четко и детально наблюдать за каждым полем боя с углом обзора до 178 градусов. Яркость 250 нит и разрешение Full HD помогают улучшить четкость изображения в самых разных условиях освещения, сохраняя при этом защиту зрения пользователя, когда он слишком долго сидит за компьютером благодаря антибликовому экрану. Частота обновления 144 Гц и технология Adaptive-Sync синхронизируют частоту обновления экрана с частотой кадров в секунду, сохраняя плавность изображения, минимизируя заикание или разрывы, позволяя вам точно работать с заголовками.Игра с высоким уровнем действия.

Синергия между технологией сертификации Hi-Res и системой объемного звучания Dolby Atmos позволяет пользователям погрузиться в красочный мир развлечений с ярким трехмерным звуком, высокой диффузией и реалистичными средними басами. Кроме того, в ноутбук встроена технология двустороннего шумоподавления с искусственным интеллектом, что делает ваши игровые разговоры и рабочие звонки, а также онлайн-обучение более четкими.

Asus TUF Gaming FX517 — один из первых продуктов на рынке, оснащенный процессорами Intel Alder Lake 12-го поколения. Чип Intel Core i7 12650H имеет до 10 ядер и 16 потоков с тактовой частотой 3,5–4,7 ГГц, что делает его одновременно мощным и энергоэффективным. Этот чип дает гораздо лучшую производительность, чем процессор i7-11800H предыдущего поколения. Будь то игры, потоковая передача или многозадачность, со всем справляется непреодолимая мощь процессора Intel Core i7 12650H.

Оперативная память объемом 8 ГБ также позволяет пользователям без проблем играть в игры и слушать музыку или плавно работать в многооконном многозадачном режиме, сводя к минимуму задержки. Жесткий диск SSD емкостью 512 ГБ можно увеличить до 1 ТБ, что обеспечивает стабильное пространство для хранения и увеличивает скорость запуска.