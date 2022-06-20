MSI Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO завоевывает награду European Hardware Award

20 июня 2022, 15:15

Компания MSI сообщает о том, что видеокарта MSI Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO 16G стала обладательницей награды European Hardware Award 2022 в категории «Лучшая видеокарта с процессором AMD».

В этом году в голосовании приняло участие более 100 членов ассоциации European Hardware Association. Победители восьмого по счету ежегодного присуждения наград были объявлены в рамках онлайн-церемонии, которая транслировалась по всему миру 23 мая 2022 года.



В прошлом году награды European Hardware Awards 2021 была удостоена видеокарта MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G, поэтому награда 2022 года, полученная моделью MSI Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO, свидетельствует о том, что MSI постоянно поддерживает высочайшую планку качества своей продукции.



Компания MSI десятилетиями остается лидером по производству высококачественного компьютерного оборудования. Видеокарты MSI пользуются отличной репутацией за эффективное охлаждение, великолепную производительность и оригинальный дизайн. Новейшие графические технологии, включая трассировку лучей, NVIDIA DLSS и AMD FSR, обеспечивают высокую скорость в играх и креативных приложениях, поднимают планку визуального реализма и улучшают качество изображения – и все это доступно с видеокартами MSI серий GeForce 30 и Radeon 6000.