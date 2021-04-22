Графический процессор Radeon RX 6900 XT разогнали до 3225 МГц

22 апреля 2021, 11:15

Немецкий оверклокер Роман «der8auer» Хартунг (Roman Hartung) разогнал отборный графический процессор Navi 21 XTXH в составе Radeon RX 6900 XT до частоты свыше 3,2 ГГц.

Компания AMD недавно обновила Radeon RX 6900 XT, оснастив её чипами Navi 21 XTXH с более высоким разгонным потенциалом. К настоящему моменту данные GPU были представлены в составе новых видеокарт PowerColor Ultimate.

У предыдущих вариантов видеокарт серии Radeon RX 6000 было искусственно установлено ограничение частоты GPU на уровне 3 ГГц. Любые попытки поднять частоту выше этого значения ничем не заканчивались. У обновлённой модификации процессора Navi 21 XTXH порог разгона был повышен до 4 ГГц.



Для эксперимента энтузиаст использовал модель PowerColor Radeon RX 6900 XT Liquid Devil Ultimate, которая поставляется с предустановленным водоблоком для жидкостного охлаждения. Перед началом экстремального разгона он проверил возможности карты с использованием штатной системы охлаждения. Роману удалось разогнать GPU «под водой» до частоты 2820 МГц, что на 280 МГц выше предложенной производителем. Температура чипа при проверке в тесте 3DMark Time Spy составила 86 градусов по Цельсию.

Затем энтузиаст приступил к разгону видеокарты с использованием жидкого азота. При температуре -87 градусов по Цельсию графический ускоритель вёл себя нестабильно, показывая артефакты на экране. Однако Роман провёл более тонкую настройку и в итоге смог добиться показателя частоты GPU в 3225 МГц, что было зафиксировано программной GPU-Z. В течение нескольких дней Роман пытался поднять частоту графического чипа ещё выше, но не смог. Но в любом случае он установил новый мировой рекорд разгона GPU.

К сожалению, информация о мировых рекордах разгона графических процессоров больше не отображаются в базе данных HWBOT, поэтому результат немецкого энтузиаста некуда внести.

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