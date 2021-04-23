Sapphire представила Radeon RX 6900 XT Toxic Extreme Edition

23 апреля 2021, 11:15

Компания Sapphire выпустила графический ускоритель Radeon RX 6900 XT Toxic Extreme Edition.

От ранее представленной модели Radeon RX 6900 XT Toxic Limited Edition он отличается обновлённой модификацией графического процессора Navi 21 XTXH. Последний обеспечивает более высокий уровень разгона. Как следствие, для новинки заявлен более высокий показатель энергопотребления.



Внешне Radeon RX 6900 XT Toxic Extreme Edition не изменилась. Видеокарта оснащена гибридной системой жидкостного охлаждения, в состав которой входит огромный 360-мм радиатор, укомплектованный тремя 120-мм вентиляторами с двухрядными шарикоподшипниками, который соединяется двумя шлангами длиной 470 мм к водоблоку, установленному на GPU.

Охлаждением элементов питания, а также чипов памяти занимается алюминиевый радиатор с двумя теплопроводящими трубками. Поток свежего воздуха к элементам платы обеспечивает большой вентилятор с гибридной конструкцией лопастей. Система охлаждения видеокарты не позволяет GPU нагреваться выше 85 градусов по Цельсию при любых нагрузках и при этом обеспечивает низкий уровень шума до 36 дБ. Графический ускоритель оснащён четырьмя внешними видеоинтерфейсами: одним HDMI 2.1 и тремя DisplayPort 1.4.



Видеокарта получила двойной BIOS. При работе «обычной» версии BIOS частота графического процессора в Boost-режиме достигает 2520 МГц. В игровом режиме она соответствует значению 2375 МГц. Вторая версия BIOS, которую Sapphire называет Toxic Boost, позволяет частоте GPU в Boost-режиме повышаться до значения 2730 МГц, а в игровом режиме — до 2500 МГц.



Производитель рекомендует использовать фирменное программное приложение TriXX, позволяющее нажатием одной кнопки активировать производительный режим работы видеокарты.



Для получения дополнительного питания Radeon RX 6900 XT Toxic Extreme Edition использует два 8-контактных и один 6-контактный разъёмы. Точный уровень энергопотребления новинки Sapphire не указывает, но сообщает, что он не превышает 430 Вт. Компания рекомендует использовать вместе с ней блок питания мощностью от 850 Вт. Для сравнения, Radeon RX 6900 XT Toxic Limited Edition может потреблять до 332 Вт.

Поставки видеокарты Radeon RX 6900 XT Toxic Extreme Edition уже начались. Новинка будет доступна в избранных интернет-магазинах, а также в офлайновых точках розничных продаж продукции Sapphire по всему миру. Цену видеокарты производитель не называет.

(С) 3dnews.