MSI представляет видеокарту Radeon RX 6900 XT

11 декабря 2020, 15:15

Компания MSI с гордостью объявляет о выпуске видеокарты Radeon RX 6900 XT с графическим процессором на базе революционной микроархитектуры AMD RDNA 2.

MSI Radeon RX 6900 XT – это новый уровень скорости, фантастическое качество изображения и передовые функции, нацеленные на комфортную игру в разрешении 4K.



Микроархитектура AMD RDNA 2, на которой основан чип Radeon RX 6900 XT, сочетает высокую производительность с энергоэффективностью. В ней реализована новая система кэшей, позволяющая минимизировать перенос данных, а значит снизить латентность и энергопотребление. Поддержка программного интерфейса DirectX 12 Ultimate означает возможность применения в играх передовых визуальных эффектов, включая трассировку лучей.

Кэш AMD Infinity – представляет собой высокоскоростной кэш объемом 128 МБ, размещенный непосредственно в графическом чипе. Благодаря ему существенно снижается латентность1 и энергопотребление2 при доступе к данным по сравнению с традиционными микроархитектурами. Прирост производительности позволит с комфортом играть в разрешениях 4K и 1440p.

Интеллектуальный доступ к видеопамяти AMD Smart Access Memory3 – эксклюзивная функция систем с процессорами AMD Ryzen 5000-й серии, материнскими платами с чипсетами AMD B550 и X570 и видеокартами Radeon RX 6000-й серии. Она предоставляет процессору AMD Ryzen улучшенный доступ к высокоскоростной видеопамяти GDDR6, тем самым повышая его производительность, что положительно сказывается на частоте кадров в играх.

Функция DirectX Raytracing (DXR) – поддерживается путем добавления специального высокопроизводительного непрограммируемого блока трассировки лучей к каждому вычислительному модулю графического процессора. Благодаря этому видеокарты на базе чипов с микроархитектурой AMD RDNA 2 способны использовать функцию DXR для реалистичного отображения освещения, теней и отражений. В сочетании с технологией гибридного рендеринга AMD FidelityFX это дает возможность разработчикам игр применять одновременно как растеризацию, так и трассировку лучей с целью достижения оптимального баланса между частотой кадров и качеством изображения.

Функция AMD Radeon Anti-Lag4 – предназначенная для геймеров, в том числе профессиональных киберспортсменов, минимизирует задержку между действием игрока и отображением результата этого действия на экране монитора.

Функция Radeon Boost5 - при отображении динамичных сцен автоматически снижает разрешение всего кадра, чтобы повысить скорость игры без заметного снижения качества картинки.



MSI Afterburner – это самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты. Она предоставляет полный контроль над устройством и позволяет отслеживать все ключевые параметры системы в режиме реального времени. С ее помощью можно получить дополнительный прирост производительности – причем совершенно бесплатно! Новейшая версия Afterburner совместима с видеокартами серии Radeon RX 6800.

Dragon Center – это приложение, объединяющее все утилиты MSI для компьютеров и их компонентов, ноутбуков и периферийных устройств. В нем имеется геймерский режим, при активации которого осуществляется моментальная оптимизация под игры различных узлов системы, включая твердотельный накопитель, монитор, сетевой адаптер. В будущем приложение будет развиваться, вбирая в себя все больше полезных для геймеров функций.