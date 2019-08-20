MSI представляет новые видеокарты серий Radeon RX 5700 EVOKE и MECH

20 августа 2019, 12:45

Будучи самым популярным в мире производителем игровых видеокарт, компания MSI с гордостью представляет линейку моделей на базе нового графического процессора AMD Radeon RX 5700.

Используя инновационную микроархитектуру AMD RDNA, этот чип, изготовленный по технологии 7 нм с транзисторами FinFET, может похвастать в полтора раза более высокой производительностью в расчете на ватт энергопотребления по сравнению с графическими процессорами с предыдущей микроархитектурой. Результат – ускоренная работа всех игровых приложений. Видеокарты MSI на базе Radeon™ RX 5700 будут доступны в виде двух серий: EVOKE и MECH.Кроме того, специалисты MSI реализовали новые функции в программном обеспечении Dragon Center. Теперь в нем имеется специальный профессиональный режим (Creator Mode), в котором осуществляется автоматическая настройка параметров компьютерной системы под популярные приложения для творческой работы, такие как Adobe Illustrator и Photoshop.Металлический кожух и золотистый цвет «шампанское» выделяют серию EVOKE среди остальных. Четкие линии и минималистический стиль этого устройства представляют собой альтернативу агрессивному внешнему виду типичных геймерских видеокарт. Резная решетка в монтажной планке служит дополнительным эстетическим элементом и способствует улучшенной вентиляции. Графический процессор с микроархитектурой RDNA включает в себя мультимедийный блок Radeon Media Engine, который ускоряет декодирование видео. Именно это и нужно для творческой работы. Что касается такого важнейшего аспекта как охлаждение, то в серии Radeon RX 5700 EVOKE используется пара вентиляторов TORX 3.0, которые сочетают в себе преимущества обычных и дисперсионных лопастей, создавая усиленный воздушный поток при меньшем уровне шума. Чтобы сделать видеокарту еще более тихой, вентиляторы полностью останавливаются под низкими нагрузками (технология Zero Frozr). Серия Radeon RX 5700 EVOKE – идеальное решение для энтузиастов, как геймеров, так и профессионалов. С помощью такой видеокарты вы сможете раскрыть весь свой потенциал и в игре, и в работе!Zero FrozrТихие вентиляторы TORX 3.0: сочетание дисперсионных и традиционных лопастей повышает эффективность охлаждения.Технология Zero Frozr: обеспечивает тишину путем остановки вентиляторов под низкими нагрузками.Резная монтажная планка: эстетичное решение для хорошей вентиляции.Приложение MSI Afterburner: гибкая настройка параметров разгона и аппаратный мониторинг в режиме реального времени.