MSI представляет видеокарты серии RADEON RX 5700

9 июля 2019, 12:15

Компания MSI официально объявляет о выпуске видеокарт с графическими процессорами AMD Radeon RX 5700, созданными на базе новой игровой микроархитектуры RDNA, которые отличаются высокой эффективностью в задействовании всех аппаратных ресурсов чипа.

Широкая функциональность, включающая полную поддержку технологии DirectX 12, и мощные вычислительные возможности видеокарт серии AMD Radeon™ RX 5700 позволят с комфортом играть в разрешении 1440p.

Разработанная с прицелом на высокую производительность при не менее высокой энергоэффективности, новая микроархитектура от компании AMD обладает переработанной конфигурацией вычислительных модулей и многоуровневым кэшем, обеспечивающим быстрый доступ к данным. Оптимизированный графический конвейер позволяет чипу без проблем работать на высокой тактовой частоте.Новая микроархитектура RDNA обладает увеличенной производительностью по сравнению с предыдущей: в 1,25 раза в пересчете на тактовую частоту и в 1,5 раза в пересчете на энергопотребление. Благодаря этой вычислительной мощности становится возможным еще более реалистичное представление эффектных взрывов, материалов с различной текстурой, игры света и тени – и все это при поддержании высокой частоты кадров.Технология увеличения резкости изображения Radeon Image Sharpening (RIS) вновь делает четкими те объекты игровой сцены, которые стали «замыленными» в результате применения других эффектов постобработки. В сочетании с масштабированием на базе графического процессора это позволяет получить качественное изображение при высокой частоте кадров на мониторах с очень высоким разрешением. Технология RIS совместима с играми, использующими программные интерфейсы Vulkan и DirectX (версий 9 и 12).Технология FidelityFX совместно с Contrast-Adaptive Sharpening (CAS) служит для повышения детализации низкоконтрастных областей изображения, минимизируя артефакты, вызываемые обычными методами увеличения резкости. Ее реализация запланирована во множестве популярных проектов, а компания Unity Technologies собирается интегрировать ее в свою платформу разработки приложений.Технология Radeon Anti-Lag будет особо полезной для киберспортсменов. Она уменьшает время задержки отображения на значительную величину, до 31%, что сравнимо с эффектом от повышенной частоты обновления экрана.MSI Afterburner – это самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты. Она предоставляет полный контроль над устройством и позволяет отслеживать все ключевые параметры системы в режиме реального времени. В новейшей версии утилиты MSI Afterburner имеется специальный разгонный сканер OC Scanner, который осуществляет автоматический поиск наиболее высоких настроек, при которых устройство будет работать стабильно. Прирост производительности в результате такого разгона поможет увеличить частоту кадров в игре, причем совершенно бесплатно!