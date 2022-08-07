Обзор-сравнение видеокарты AMD Radeon RX 6800

7 августа 2022, 15:15

Видеокарту AMD Radeon RX 6800 часто называют прямым конкурентом Nvidia GeForce RTX 3070. Насколько объективна такая оценка? Мы расскажем подробнее о технических характеристиках модели и сравним два графических адаптера, чтобы дать ответ.

Компания AMD использует собственную архитектуру RDNA 2. Она принципиально отличается от технологий Nvidia. У её графических адаптеров меньше потоковых ядер, зато намного выше тактовая частота. Медленные интерфейсы и меньший объём памяти компенсируются эксклюзивным кэшем Infinity Cache, устраняющим «узкие места» в системной шине.

Видеокарта 6800-й модели базируется на слегка «урезанном» процессоре AMD Navi 21. У него 3840 потоковых ядер, 240 текстурных модулей и 60 блоков трассировки лучей. Микросхема работает на тактовой частоте от 1815 до 2105 МГц.

Radeon RX 6800 выбивается из общей концепции AMD. Для видеокарты среднего уровня у неё очень много оперативной памяти — 16 ГБ GDDR6, работающей на частоте 16 ГГц. 256-битная шина позволяет получить пропускную способность до 512 ГБ/с.

Видеокарта в референсном дизайне AMD занимает два с половиной слота за счёт массивного кулера. Её длина — 270 мм, что следует учитывать при выборе корпуса. Собственное энергопотребление платы — 250 Вт, рекомендуемая мощность блока питания — от 650 Вт. Энергия подаётся через два 8-контактных разъёма. Для вывода изображения используются порты HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a и USB Type-C.

Референсная видеокарта AMD Radeon RX 6800 производится ключевым партнёром по заказу разработчика. Это «чистое» решение без разгона и прочих наворотов, которое отличается более стабильной работой и увеличенным ресурсом. В отличие от Nvidia Founders Edition, графический адаптер построен по классической схеме с тремя вентиляторами. На передней кромке видны разъёмы питания и подсвечиваемый логотип. Снизу — металлический бекплейт для эффективного охлаждения и защиты от механических повреждений. Панель ввода-вывода глухая, без решёток.

Под вентиляторами расположен композитный радиатор. Его рёбра припаяны к большой испарительной камере, заменяющей тепловые трубки. Снизу видна гладкая контактная площадка для отвода тепла от графического процессора. Вместо термопасты на неё наносится графеновая прокладка — более дорогое, но эффективное и безопасное решение.

Питание устройства обеспечивают 12 фаз — этого вполне хватает для видеокарты среднего уровня. Сборка печатной платы качественная, потёков припоя и следов флюса не видно. Компоненты, установленные по технологии поверхностного монтажа, закреплены прочно. Поставщик микросхем памяти — Samsung. Эти микросхемы считаются относительно беспроблемными.

Для настройки и диагностики видеокарты мы пользовались стандартным приложением AMD Adrenalin Edition. Оно позволяет снять ограничения по тактовой частоте и слегка разогнать память графического адаптера. В итоге эффективная частота процессора в наших тестах равнялась 2400 МГц, а памяти — 17,5 ГГц. Nvidia для тех же целей требуются сторонние программы, которые не дают гарантии стабильности и безопасности разгона.

Результаты игровых испытаний мы занесли в таблицу, чтобы упростить сравнение.

В большинстве случаев видеокарта AMD выступает прямым конкурентом GeForce RTX 3070, показывая одинаковый или даже чуть больший FPS. Хотя в некоторых играх она отстаёт в разрешении 4K, хоть и не критично.

Главный её недостаток — существенное падение скорости при включении трассировки лучей. Видеокарта может потерять до 25% кадров, тогда как у Nvidia этот показатель балансирует на уровне 10–15%. Плюс, GeForce намного лучше справляется с интеллектуальным масштабированием — восстанавливает почти всю скорость анимации, да и картинка в движении выглядит не такой «мыльной».

AMD Radeon RX 6800 действительно может быть доступной альтернативой RTX 2070. Но есть одно условие — вам придётся смириться с тем, что трассировка лучей ограничит разрешение на уровне QHD 2K. Вы можете купить RX 6800 в магазине КомпИКС, выбрав референсную видеокарту или модель известного производителя. Менеджер компании поможет подобрать остальные комплектующие под ваши любимые игры.