Мобильная версия GeForce RTX 3070 засветилась на фото в компании 8 Гбайт памяти

2 октября 2020, 14:15

В Сети появилась фотография предсерийного образца мобильной версии видеокарты GeForce RTX 3070 на базе новой архитектуры NVIDIA Ampere.

Её графический чип с маркировочным номером GN20-E5-A1 предположительно является некой версией GA104, который используется в настольных вариантах видеокарт GeForce RTX 3070.

Если это действительно так, то перед нами первый случай появления GA104 во плоти. Кроме того, фотография позволяет впервые увидеть, как расположены вокруг графического процессора модули памяти GDDR6. Напомним, что память стандарта GDDR6X используются только в старших видеокартах GeForce RTX 3090 и RTX 3080. Судя по фотографии, расположение чипов памяти у нового поколения мобильной графики более плотное, чем у предыдущего.

Производителем чипов является компания SK Hynix. На крышке чипа также можно отметить маркировку H56C8H24AIR. Быстрый поиск по ней показывает, что такие же чипы применяются, например, в мобильных видеокартах AMD Radeon Pro 550M. Что касается объёма памяти, то он составляет 8 Гбайт. Сама память подключается посредством 256-битной шины.