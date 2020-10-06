ASUS представила свои варианты GeForce RTX 3070

6 октября 2020, 11:15

Компания ASUS представила свои варианты исполнения GeForce RTX 3070. На первый взгляд внешне новинки практически ничем не отличаются от старших моделей серии GeForce RTX 3090 и RTX 3080.

Версии TUF Gaming производитель представил в двух вариантах: с заводским разгоном и без него. К сожалению, полные технические характеристики видеокарт ASUS не приводит — частоты GPU у разогнанных версий неизвестны.



Версии ASUS GeForce RTX 3070 TUF оснащены массивной системой охлаждения с тремя вентиляторами. Как и старшие модели серии TUF Gaming варианты GeForce RTX 3070 будут занимать в корпусе компьютера 2,5 слота расширения.

Видеокарты получили несколько видоизменённый радиатор системы охлаждения, а также другое расположение видеовыходов. При этом сам набор разъёмов не изменился. Карты получили по два разъёма HDMI 2.1 и три DisplayPort 1.4a.



Несмотря на менее высокий заявленный уровень энергопотребления по сравнению с моделями GeForce RTX 3090 и RTX 3080, версии ASUS GeForce RTX 3070 TUF оснащены двумя 8-контактными разъёмами дополнительного питания.

Среди обозревателей и покупателей старших моделей GeForce RTX 30-й серии в исполнении TUF Gaming сложилось мнение, что они являются одними из лучших на рынке. Во-первых, производитель ещё на стадии тестового производства заменил «проблемную» конфигурацию из шести конденсаторов SP-CAP (POSCAP) в подсистеме питания GPU на продемонстрировавшие более стабильную работу конденсаторы MLCC. Во-вторых, ASUS предлагает старшие карты серии TUF Gaming практически по рекомендованной NVIDIA стоимости.



Гораздо проще определить различия между старшими и младшими моделями TUF Gaming, если взглянуть на их тыльную сторону. У моделей ASUS GeForce RTX 3070 TUF иная конфигурация конденсаторов SP-CAP/MLCC. Кроме того, у младших моделей видна только часть центральной области печатной платы, где располагается подсистема питания GPU.



Помимо серии TUF Gaming компания ASUS также представила иные варианты исполнения GeForce RTX 3070.



Для южнокорейского рынка производитель подготовил серию KO. Помимо этого, были анонсированы варианты STRIX, а также DUAL EVO и DUAL MINI. Последние рассчитаны на использовании в составе Mini-ITX-систем.

NVIDIA отложила старт продаж GeForce RTX 3070 на две недели. На полках магазинов карты должны появиться 29 октября, через день после того, как AMD представит свою новую серию графических решений Radeon RX 6000.