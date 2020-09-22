GeForce RTX 3090 оказалась почти на четверть быстрее GeForce RTX 3080

22 сентября 2020, 12:15

На днях в Сети появились первые результаты независимых испытаний флагманской видеокарты GeForce RTX 3090 в играх. К сожалению, они не впечатлили.

Оказалось, что в среднем она всего на 10 % быстрее модели GeForce RTX 3080. Для многих такой результат оказался неожиданным, учитывая характеристики старшей модели.



Как указывает ресурс VideoCardz, в синтетических тестах GeForce RTX 3090 демонстрирует своё превосходство над моделью GeForce RTX 3080 на уровне 20 %. Теперь же карта была протестирована в приложении для 3D-рендеринга Blender, которое используется профессионалами для создания создания визуализаций, 3D-моделей и т.д.

Согласно имеющимся результатам, эффективность флагманской модели оказалась в рендеринге той или иной сцены на 15–23 % выше, чем у GeForce RTX 3080. Это в очередной раз показывает, что GeForce RTX 3090 всё же в большей степени предназначен для профессиональных задач, нежели для игр.



Напомним, что NVIDIA запланировала старт продаж флагманской модели GeForce RTX 3090 на 24 сентября. Рекомендованная стоимость новинки в исполнении Founders Edition составляет $1499, что более чем в два раза выше рекомендованной стоимости GeForce RTX 3080.