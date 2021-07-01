Китайский обозреватель показал, как выглядит и на что способна GeForce RTX 3090

1 июля 2021, 10:45

Флагманский графический ускоритель Colorful GeForce RTX 3090 iGame KUDAN стоимостью $5000, оснащённый уникальной гибридной системой охлаждения, попал в руки китайских обозревателей. Новинку разобрали для анализа, а затем проверили её производительность в синтетических и игровых тестах.



GeForce RTX 3090 iGame KUDAN является венцом инженерной мысли китайского производителя Colorful. Видеокарты данной серии всегда выпускаются очень ограниченным тиражом и, как правило, практически недоступны в продаже через обычные ретейл-каналы, особенно за пределами Китая. Модель поколения Ampere не стала исключением. Производитель заявил, что выпустит всего 1000 подобных видеокарт.

Game KUDAN оснащена элементами, которые роднят её с другими версиями GeForce RTX 3090 в премиальном исполнении. EVGA Kingpin Hybrid, GALAX HOF и Colorful iGame KUDAN — все они оснащены жидкокристаллическим дисплеем для мониторинга состояния видеокарты. У iGame KUDAN он 6-дюймовый и, как и у GeForce RTX 3090 iGame Vulcan, может поворачиваться на 90 градусов. Разница лишь в том, что у iGame KUDAN он расположен ближе к дополнительным разъёмам питания, что, вероятно, диктуется особенностями необычной гибридной системы охлаждения.

В комплект поставки GeForce RTX 3090 iGame KUDAN входит 240-мм радиатор и предустановленный на графический ускоритель водоблок, которые можно соединить с помощью двух шлангов через простые в использовании соединения.



Однако это не является обязательным, поскольку новинка также оснащена весьма эффективной воздушной системой охлаждения, в состав которой входят огромный алюминиевый радиатор, три вентилятора Storm Chaser диаметром 90 мм и шесть тепловых трубок диаметром 6 мм. Всё это и делает GeForce RTX 3090 iGame KUDAN уникальной. Ни одна из поставляемых сегодня моделей GeForce RTX 3090 от других производителей не может похвастаться подобным оснащением.

Разборка видеокарты показала, что Colorful решила использовать в GeForce RTX 3090 iGame KUDAN ту же печатную плату, что и в модели GeForce RTX 3090 iGame Vulcan. В производительном режиме работы BIOS показатель TDP новинки составляет 420 Вт. При помощи фирменного ПО Colorful заявленный предел энергопотребления можно повысить до 500 Вт, что почти на 150 Вт выше эталонного показателя модели GeForce RTX 3090. Дополнительное питание карта получает с помощью трёх 8-контактных разъёмов. Colorful GeForce RTX 3090 iGame KUDAN оснащена 26-фазной подсистемой питания, построенной по схеме 14+8+4.

Как можно заметить, модель iGame KUDAN (отмечена оранжевым) с показателем TDP на 30 Вт больше и частотой GPU на 75 МГц выше, чем у GeForce RTX 3090 Vulcan (отмечена синим), оказалась лишь немногим быстрее последней.

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