Colorful представила GeForce RTX 3060 в очень необычном исполнении

30 апреля 2021, 11:45

Компания Colorful представила графический ускоритель GeForce RTX 3060 12GB iGame bilibili E-sports Edition OC. Помимо названия новинка выделяется очень необычным исполнением.

По конструкции система охлаждения новинки напоминает эталонный дизайн старших видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30-й серии, хотя для младшего представителя серии Ampere не существует эталонного дизайна.



С анонсом GeForce RTX 3060 компания NVIDIA демонстрировала лишь рендер видеокарты в эталонном исполнении, но так его и не выпустила.



Таким образом, можно сказать, что Colorful GeForce RTX 3060 12GB iGame bilibili E-sports Edition OC заимствует дизайн моделей GeForce RTX 3080 и GeForce 3090, система охлаждения которых тоже получила по одному вентилятору с каждой стороны.

Colorful собирается выпустить необычную видеокарту по особому случаю. Производитель проводит в китайской социальной сети Bilibili конкурс, главным призом которого является вышеуказанная видеокарта.

(C) 3dnews