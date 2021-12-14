Colorful представила компактную видеокарту iGame GeForce RTX 3060 Mini OC LHR-V

14 декабря 2021, 11:15

Компания Colorful представила компактный графический ускоритель iGame GeForce RTX 3060 Mini OC LHR-V. Новинка предназначена для использования в небольших компьютерных корпусах формата SFF.

Внешнее оформление карта заимствует у выпущенной ещё в августе этого года модели iGame GeForce RTX 3060 Mini L. Её длина составляет всего 18,2 см, а ширина — 13 см. Новинка занимает всего два слота расширения. В состав системы охлаждения видеокарты входит один 90-мм вентилятор.



Для дополнительного питания графический ускоритель использует один 8-контактный разъём. В оснащение видеокарты также входят три разъёма DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.1. Среди прочих особенностей следует выделить поддержку двух режимов работы BIOS, а также отдельной физической кнопки на панели разъёмов, позволяющей быстро между ними переключаться. При выборе стандартных настроек BIOS графический чип работает с частотой 1665 МГц. В режиме разгона частота повышается до 1680 МГц. Память работает на эффективной частоте 14 ГГц с пропускной способностью 448 Гбайт/с.



Модель iGame GeForce RTX 3060 Mini OC LHR-V построена на базе графического процессора NVIDIA GA104 с 4864 ядрами CUDA, 38 RT-ядрами, 80 блоками растеризации, 152 текстурными блоками и 152 тензорными ядрами. Процессор поддерживает 256-битный интерфейс памяти GDDR6. Сама карта получила 8 Гбайт памяти.

Как предполагает само название новинки, iGame GeForce RTX 3060 Mini OC LHR-Vоснащена механизмом, снижающим эффективность майнинга. О её цене производитель ничего не сообщил.

(С) 3dnews.