Colorful выпустила эксклюзивную GeForce RTX 3090 iGame Vulcan RNG

5 января 2021, 9:15

Компания Colorful представила специальную версию графического ускорителя GeForce RTX 3090 iGame Vulcan RNG, разработанную в честь китайской профессиональной киберспортивной организации Royal Never Give Up по игре League of Legends. Нужна ли на самом деле игрокам League of Legends вся мощь GeForce RTX 3090 — вопрос, конечно, второстепенный.

По данным Colorful, новинка выпущена очень ограниченным тиражом всего в 6 экземпляров. При этом пять из выпущенных видеокарт будут предназначены исключительно для членов команды RNG. Последнюю карту разыграют среди пользователей социальных сетей.



От обычной версии GeForce RTX 3090 iGame Vulcan вариант RNG отличается иной расцветкой системы охлаждения — серую цветовую схему заменили на атласное золото. На задней полноразмерной пластине охлаждения появилась тематическая графика, а также список имён игроков команды RNG.

Производитель не уточнил технические характеристики GeForce RTX 3090 iGame Vulcan вариант RNG, но по данным ресурса VideoCardz, они не отличаются от обычной версии iGame Vulcan.



Для последней в свою очередь заявлены заводской разгон GPU до 1785 МГц, усиленная подсистема VRM графического процессора и памяти, три разъёма для дополнительного питания, а также энергопотребление на уровне 390 Вт.

Дополнительными особенностями графического ускорителя является двойная система BIOS, а также наличие поворотного жидкокристаллического информационного дисплея.



(С) 3dnews