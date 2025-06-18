США выводят войска еще с двух баз на северо-востоке Сирии

18 июня 2025, 11:45

Журналисты Reuters, посетившие обе базы на прошлой неделе, обнаружили, что они практически пусты и охраняются небольшим контингентом SDF.

Последние заявили, что войска ушли недавно, но отказались сообщить, когда именно. Пентагон отказался от комментариев.



«Это первое подтверждение на месте от журналистов, что США вывели свои войска с баз Аль-Вазир и Тель-Байдар в провинции Хасаке. Таким образом, с момента вступления в должность президента Трампа число баз в Сирии, которые покинули американские войска, увеличилось по меньшей мере до четырех», - отмечает агентство.



Также 2 источника в силах безопасности SDF сообщили, что 13 июня, в день атаки Израиля на Иран, силы США, размещенные на базе al-Shaddadi на северо-востоке Сирии, подверглись атаке тремя ракетами иранского производства.