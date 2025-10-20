Bloomberg: Турция планирует поставить Сирии системы ПВО и дроны

20 октября 2025, 11:45

Турция намерена передать Сирии военную технику, включая дроны, артиллерию, бронетехнику и системы ПВО, а также заключить соглашение, позволяющее наносить удары по курдским боевикам вдоль турецко-сирийской границы.

Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на турецких официальных лиц.По данным издания, вооружение будет размещено в северной части Сирии, чтобы избежать конфронтации с Израилем, контролирующим юго-запад страны. В рамках расширенного соглашения Анкара планирует увеличить трансграничный коридор для ударов с 5 до 30 км по территории Сирии.Турция рассчитывает, что президент Сирии аш-Шаара не поддержит требования курдов о расширении автономии в приграничных районах и ограничит доступ «Сирийских демократических сил» (SDF) к нефтегазовым месторождениям, опасаясь финансирования курдской военно-политической организации PKK.