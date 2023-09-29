Bloomberg: Турция стала ключевым поставщиком дронов в мире

29 сентября 2023, 13:45

Директор авиастроительной компании Baykar Сельджук Байрактар, которого турки называют героем, превратил Турцию в ключевого мирового поставщика дронов, пишет Bloomberg.

Отмечается, что новое поколение дронов отражает растущие амбиции компании, которая становится все более влиятельной за рубежом после того, как Украина с существенным успехом использовала дроны TB2.В интервью изданию Байрактар заявил, что компания начнет массовое производство как минимум одного из двух передовых дронов, которые будут взлетать с недавно построенного турецкого мини-авианосца TCG Anadolu. Он добавил, что компания стремится расширить долю на рынках от Африки до Европы и Азии с помощью своего модельного ряда боевых дронов.