Baykar выходит на рынок ядерной энергетики

8 декабря 2025, 18:15

Турецкая оборонная компания Baykar, известная своими дронами, готовится войти в сферу ядерной энергетики с разработкой малого модульного реактора (ММР).

По словам министра энергетики Турции Байрактара, компания работает над реактором мощностью 40 мегаватт, который сможет обеспечивать энергией более 100.000 домохозяйств.Этот шаг приходится на время, когда Турция готовит законодательные акты для регулирования атомной энергетики. В ближайшие годы страна планирует значительно расширить свои ядерные мощности, с целью достичь 7,2 ГВт к 2035 г. Помимо крупных атомных электростанций, Турция нацелена на строительство ММР, которые будут использоваться для снабжения электроэнергией промышленных зон и крупных предприятий.Проект Baykar станет важным элементом стратегии по развитию 5 ГВт мощностей ММР в стране, что, по оценкам чиновников, позволит покрыть около 10% потребностей Турции в электроэнергии. Законопроект, который регулирует строительство таких реакторов, будет представлен в турецкий парламент в ближайшие дни (Daily Sabah).