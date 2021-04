Национальные лаборатории в США подталкивают бизнес к созданию малых реакторов

19 апреля 2021, 11:45

Согласно программе US Gateway for Accelerated Innovation in Nuclear (GAIN) Министерства энергетики США, примерно к 2025 году в стране должно появиться новое поколение ядерных реакторов в виде малогабаритных модульных конструкций.

Заниматься разработкой реакторов призывают частные компании, но национальные лаборатории Министерства энергетики регулярно готовят важные рекомендации для них.

Как сообщает нам пресс-релиз Ок-Риджской национальной лаборатории (ORNL), учёные лаборатории совместно со специалистами компании AMS, которая специализируется на системах измерения и анализа многих процессов, провели тестирование ряда критически важных датчиков для модульных ядерных реакторов. На основе проведённых экспериментов будут подготовлены рекомендации, которые передадут заинтересованным компаниям.В частности, учёные из ORNL с коллегами из AMS в серии циклических тестов в паровых контурах и контурах с тепловым носителем испытали новые термодатчики сопротивления ядерного класса (RTD) в условиях, ожидаемых во время запуска и работы малогабаритных модульных реакторов с естественной циркуляцией. Подобные датчики, по словам исследователей, отправляют обратно данные, которые позволяют понимать, насколько безопасны, надёжны и рентабельны реакторы.«По мере того, как мы продвигаем технологии, необходимые для новых концепций реакторов, возникает острая потребность в датчиках, которые могут функционировать в рабочей среде, что позволяет нам, по сути, видеть, что происходит внутри реактора», — сказала инженер-ядерщик Несрин Озган Четинер (Nesrin Ozgan Cetiner), которая является ведущим исследователем проекта ORNL.«Проверенные нами компоненты необходимы для безопасной и эффективной работы следующего поколения ядерно-энергетических технологий, — сказал Алекс Хашемян (Alex Hashemian), инженер-исследователь и руководитель проекта AMS. — Эта работа, которую мы выполняем в рамках программы GAIN Министерства энергетики США, поддерживает успешное развёртывание первых малых модульных реакторов в США к середине 2020-х годов».

