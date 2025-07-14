В Японии установили новый рекорд скорости интернета — 1,02 петабита в секунду

14 июля 2025, 14:15

Такой скорости достаточно, чтобы загрузить все фильмы и сериалы Netflix за секунду, или же сделать копию Википедии около 10 000 раз за то же время.



К примеру, стандартная скорость интернета в наших домах составляет до 1 гигабита в секунду — это в миллион раз медленнее нового рекорда.