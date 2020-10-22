Netflix прогнозирует, что в этом году у неё будет 200 млн подписчиков

22 октября 2020, 13:45

Недавно потоковая видеослужба Netflix перешла в России на рубли и на русский язык в своём интерфейсе. Теперь компания опубликовала результаты своего последнего квартала (PDF).

Служба немного не оправдала собственных прогнозов, сумев привлечь "лишь" 2,2 млн клиентов по всему миру за 3 месяца вместо ожидаемых 2,5 млн.