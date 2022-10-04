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4 октября 2022, 9:45
Microsoft и Netflix убрали серверы из РФ
Microsoft и Netflix убрали серверы, ускоряющие в России загрузку их контента.
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