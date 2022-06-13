Microsoft уволит более 400 сотрудников в РФ

Microsoft сокращает свою деятельность в России - уволят более 400 сотрудников.
Как пишет Bloomberg, американская корпорация Microsoft, наконец-то, существенно сокращает свой бизнес в России. По словам представителя компании, от этого пострадает более 400 человек.
"В результате изменений в экономических перспективах и влияния на наш бизнес в России, мы приняли решение значительно сократить наши операции в РФ", – говорится в сообщении компании.
Напомним, что в марте компания приостановила продажу новых продуктов и услуг в России, но продолжала поддерживать имеющихся клиентов и офисы.