14 января 2026, 14:45

Bloomberg: Иран поставил РФ оружие на $4 млрд с конца 2021 г.

C конца 2021 г. РФ потратила более $4 млрд на иранское оружие, которое она использует против Украины, пишет Bloomberg, со ссылкой на источники в западных службах безопасности.



В частности, Иран отправил РФ ракеты на сумму $2,7 млрд. Первые контракты были заключены еще до начала войны — в октябре 2021 г. Речь идет про сотни баллистических ракет малой дальности Fath-360, ок. 500 других баллистических ракет малой дальности и приблизительно 200 зенитных ракет для систем ПВО.



Отдельно Иран поставил РФ миллионы патронов и снарядов и дроны-камикадзе Shahed-136, а также — в рамках контракта на сумму $1,75 млрд — поделился технологиями, которые позволили России самой производить эти дроны под названием «Герань-2», говорится в статье.

